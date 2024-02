Koalicja Obywatelska idzie do wyborów wspólnie z Nową Lewicą. Oto kandydaci do Rady Miasta. Na listach wiele znanych nazwisk

Skład Koalicji Obywatelskiej w Krakowie na wybory samorządowe

- Osiągnęliśmy bardzo duży sukces, ponieważ te listy są naprawdę bardzo mocne i znajdują się na nich przedstawiciele: od partii Platformy Obywatelskiej, przez Nowoczesną, Inicjatywę Polską, Zielonych, SDPL aż po Nową Lewicę. Czyli mamy naprawdę bardzo szerokie spektrum polityczne wielu środowisk, które zmieściły się na naszych listach - mówił podczas spotkania prasowego kandydat na prezydenta miasta Krakowa Aleksander Miszalski i dodał: - Tam gdzie inny się dzielą, tam my się łączymy i budujemy bardzo szerokie poparcie. Powiem więcej, to nie jest tak, że to są tylko partie polityczne, ponieważ na tych listach znajdziecie państwo przedstawicieli KOD-u, aktywistów, przedsiębiorców, seniorów, studentów. W sumie na tych listach jest 11-radnych miasta, 5-przewodniczących dzielnic, 10-radnych dzielnic - nie przewodniczących.

Jak podkreślał Aleksander Miszalski, połowa nazwisk, które znalazły się na listach to: - osoby z gigantycznym doświadczeniem merytorycznym, a nawet jeśli ktoś nie działał w radzie miasta czy dzielnicy, to są tu też przedsiębiorcy, lekarze, prawnicy, aktywiści itd, dlatego nie ma tu żadnej przypadkowej osoby - tłumaczył.

Artur Buszek przedstawiciel Nowoczesnej mówił: - Kraków zasługuje na nowoczesnego prezydenta, na nowoczesną radę miasta i dlatego nie mieliśmy wątpliwości, że to jest to miejsce, w którym powinniśmy być. Aleksander Miszalski to jest nie tylko prezydent Nowoczesnej, ale również jest to prezydent dialogu, który będzie słuchał nie tylko mieszkańców, ale będzie też rozmawiał z radą miasta. Ta współpraca jest niezwykle ważna - wyjaśniał.