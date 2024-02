Wybory samorządowe 2024. Zielona część programu Andrzeja Kuliga: 50 tys. drzew, zielone podwórka, 43 nowe parki i licznik nasadzeń Aleksandra Łabędź Piotr Tymczak

Zielone podwórka i ulice, nowe parki, wykup działek pod tereny zielone i parki leśne, więcej ogrodów społecznych, rozwój miejskiego ogrodnictwa, licznik nasadzeń i dodatkowe zapisy chroniące zieleń w umowach zawieranych przez miasto z wykonawcami inwestycji. To najważniejsze punkty zielonej części programu wyborczego prof. Andrzeja Kuliga. - Ja generalnie jestem zwolennikiem rozbetonowywania wszystkich przestrzeni, które przez lata były betonowane z bardzo prozaicznej przyczyny. We wczesnych latach 70. myślano, że takie zabetonowane przestrzenie będą łatwe w utrzymaniu, że będzie je łatwiej sprzątać. Dziś widzimy, jakie to myślenie miało konsekwencje. I dziś musimy to zmienić - mówił Andrzej Kulig. Kwestie dotyczące zieleni wcześniej poruszyli już także inni kandydaci na prezydenta Krakowa.