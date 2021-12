Kraków. 27-latek włamał się do kamienicy na Grzegórzkach. Miał chytry plan Piotr Rąpalski

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który uszkodził drzwi wejściowe do kamienicy oraz drzwi do dwóch mieszkań w tym budynku. Sprawca nie zdążył jednak nic ukraść, bo został spłoszony. Policjanci podczas przeszukania 27-latka znaleźli przy nim narkotyki. Za popełnione przestępstwa może mu grozić kara pozbawienia wolności do 5 lat