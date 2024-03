Kraków. 24-letni kierowca mercedesa okazał się posiadaczem znacznej ilości narkotyków

Na jedną z ulic Krowodrzy

Na własny użytek?

Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do Komisariatu VI w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty. 40-latek odpowie za posiadanie środków odurzających, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast 24-letni mężczyzna usłyszał zarzut udzielania narkotyków, a także posiadania ich w znacznej ilości. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.