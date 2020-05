Koronawirus w Małopolsce. Na COVID-19 zmarła kolejna osoba [NIEDZIELNE DANE]

W niedzielny poranek służby sanitarne poinformowały o kolejnej osobie, która zmarła na COVID-19. To 71-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. Tym samym liczba ofiar w tym powiecie wzrosła do trzech. Najwięcej śmiertelnych przypadków odnotowano do tej pory w Krakowie - 16.

Wzrosła także liczba osób zakażonych. Tych w całej Małopolsce jest już 1045. Najwięcej przypadków koronawirusa odnotowano do tej pory w Krakowie (251), powiecie bocheńskim (139), powiecie myślenickim (128) oraz powiecie wielickim (118).

Przybywa także wyzdrowiałych, których do niedzielnego poranka odnotowano już 399. Od soboty wyzdrowiało 13 osób.

W całej Polsce liczba zakażonych wzrosła do 15 821. Z powodu choroby COVID-19 zmarło 791 osób.