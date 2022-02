Lekarze rodzinni alarmują. Podstawową opiekę zdrowotną czeka katastrofa

Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przeżywają prawdziwe oblężenie. Lawinowo rosnąca liczba zachorowań na COVID-19, szczyt sezonu infekcji grypopodobnych i grypy, coraz większe trudności w dostaniu się do specjalistów, czy brak miejsc w szpitalach dla chorych niecovidowych przekładają się na tłumy pacjentów usiłujących dostać się do lekarza rodzinnego.

Ale to nie jedyne bolączki przeciążonych przychodni. Galopująca liczba nowych zakażeń spowodowała m.in., że systemy informatyczne stały się niewydolne. Wysłanie pacjentów na test na koronawirusa to - jak mówią nam lekarze - nie lada wyzwanie. System EWP, który służy do rejestracji skierowań na testy, zlecania badań dla laboratoriów, przesyłania wyników do sanepidu, czy też nakładania i zdejmowania kwarantanny i izolacji, w trakcie piątej fali cały czas szwankuje.



- Jest to dla nas olbrzymie utrudnienie. W dni, kiedy systemy się zawieszają, wprowadzenie danych pacjentów trwa tak długo, że przyjmujemy jedną osobę w czasie, gdy moglibyśmy przyjąć ich np. dwie. Dlatego niejednokrotnie postulowaliśmy już do MZ, żeby pacjenci wymazy mogli robić bez skierowania. Na tym etapie pandemii nie widzimy już sensu, żeby dodatkowo obciążać lekarzy POZ wizytami stricte administracyjnymi, których jedynym celem jest pozyskanie tylko skierowania na test - mówi nam Jerzy Radziszowski z Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego w Krakowie.