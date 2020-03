Koronawirus. Krakowskie szpitale mogą liczyć na hojną pomoc przedsiębiorców i mieszkańców

Specjalistyczne rękawice jednorazowe trafiły w piątek do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a kolejna pomoc finalizowana jest właśnie dla Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa w Krakowie – łącznie 168 tys rękawic. Wcześniej rękawice trafiły do Komendy Głównej Policji, a maseczki do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Firma Mercator Medical S.A zapowiada kolejne akcje wspierające walkę z koronawirusem.

Walczących z groźnych wirusem wspiera również firma IKEA, która urządza wystrój w wielu polskich domach.

Woreczki strunowe do przechowywania i mrożenia żywności okazały się dobrym rozwiązaniem do szczelnego pakowania maseczek i zestawów ochronnych oraz do zabezpieczania próbek z wymazami przy ich wysyłce do laboratoriów. Z akcesoriów pomocne okazały się również spryskiwacze i dozowniki, które dobrze sprawdzają się jako pojemniki na środki do dezynfekcji czy mydło w płynie. Szpitale otrzymały także kosze do segregacji odpadów, których brakuje ze względu na powszechne wykorzystywanie jednorazowych zabezpieczeń. IKEA w celu wspierania miejsc przeznaczonych dla chorych oraz osób przebywających w kwarantannie przekazała również meble, takie jak łóżka wraz z materacami oraz kompletami pościeli, dzięki czemu pacjenci mogą powracać do zdrowia w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Materace, koce i pościel zostały także przekazane lekarzom, którzy po wielogodzinnych dyżurach niejednokrotnie muszą odpoczywać i nocować w szpitalu.