23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W Małopolsce w pierwszej połowie ubr. leczyło się z jej powodu 17 tys. osób

Jak przypomina Małopolski NFZ, depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju. To choroba, która znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie - naukę, pracę czy też utrzymanie relacji z innymi. Jej pierwsze objawy często nie są zauważane: smutek towarzyszący przez większość dnia, brak zainteresowania codziennymi czynnościami, problemy ze snem, coraz częstsze zmęczenie, poczucie winy, a nawet myśli samobójcze - tych wszystkich objawów nie można nigdy lekceważyć!

- Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą choroba na świecie. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią ok. 1,2 mln osób. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że do połowy ub. roku w Małopolsce z jej powodu do lekarzy zgłosiło się blisko 17 tys. osób – w zdecydowanej większości kobiet - wyjaśnia Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.