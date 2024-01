Korki na zakopiance. Jak ominąć największe zatory na drodze wracając spod Giewontu?

Obecnie w szczycie sezonu korki tworzą się już na etapie wyjazdu z miasta, następnie stoimy przed rondem na drodze krajowej w Poroninie. Największe jednak kłopoty zaczynają się w Nowym Targu – od miejsca, gdzie zakopianka z dwóch pasów zwęża się do jednego. Dalej korki ciągną się aż do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Klikuszowej. Gdy pokonamy to miejsce, robi się już luźniej. Czasami jednak pokonanie 30 kilometrów do Klikuszowej z Zakopanego zajmuje sporo czasu – nawet i dwie godziny. Dlatego obecnie jest to najgorsze miejsce na całej trasie Zakopane-Kraków (i w drugą stronę również).

Są jednak sposoby, by ominąć wąskie gardło w Klikuszowej. Tutaj alternatywną drogę musimy wybrać już w samym Zakopanem. Nie jedziemy w kierunku Poronina, ale na zachód – w stronę Witowa i dalej Czarnego Dunajca – drogą wojewódzką 958.