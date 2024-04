Wybory 2024 w Krakowie. Wybitny krakowski kardiochirurg prof. Jerzy Sadowski poparł Łukasza Gibałę

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek Gibała poinformował, że jeśli wygra wybory, profesor będzie jego doradcą do spraw medycznych, jak też będzie recenzował projekty związane z transportem, edukacją, sportem i innymi sferami życia, które w mieście istotnie wpływają na stan zdrowia. Jak przypomniał kandydat na prezydenta, prof. Sadowski jest autorytetem w świecie medycyny, w 2005 r. jako pierwszy na świecie dokonał wszczepienia aortalnej zastawki bezszwowej.

- Jadąc tutaj pomyślałem sobie, że miasto to jest taki krwiobieg. Zamykając niektóre arterie, musimy przemieszczać się innymi. Część naszego miasta jest zamknięta, to powoduje niesamowite korki w mieście, co z pewnością przekłada się również na zdrowie naszych mieszkańców. Smog, spaliny z samochodów przejeżdżających, a głównie stojących w korkach, to jest oczywiście duży problem Krakowa - mówił kardiochirurg prof. Jerzy Sadowski na poniedziałkowej konferencji prasowej.