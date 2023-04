Kopce w Krakowie wymagają remontu. Osuwiska, obsypujące się ścieżki. A czy powstanie nowy: w hołdzie Janowi Pawłowi II?

Osuwiska zagrożeniem dla kopca Kościuszki

Kopiec Wandy rozsypuje się

- Struktura kopca jest w coraz gorszym stanie. Moim zdaniem trzeba zrobić generalny remont - mówi nowohucki radny Łukasz Sęk (Platforma-Koalicja Obywatelska). Wskazuje na obsypującą się ścieżkę, która prowadzi na szczyt. - Co jakiś czas jest poprawiana, ale to za mało - zauważa radny Łukasz Sęk.

Badania archeologiczne

Nowe kopce w Krakowie

- Spróbujmy zrobić coś razem. Coś, co nawiąże do symbolu wspólnoty, jakim wydaje się Jan Paweł II. Jego postać pozostaje dla milionów Polaków wciąż żywa i integrująca - mówił kilka lat temu na łamach "Dziennika Polskiego" prof. Andrzej Nowak. Pomysł znanego historyka nie doczekał się jednak realizacji.

Wyjaśnia, że w latach 2010-2011 nie było wsparcia dla idei budowy kopca ze strony ówczesnego metropolity krakowskiego. - Bez niego trudno było kontynuować inicjatywę. Myślę, że dziś warto do niej wrócić: żeby każdy, kto chce, kto poczuwa się do wdzięczności wobec papieża Jana Pawła II, a jest to zdecydowana większość Polaków, mógł przyłączyć się do budowy kopca, tak jak kiedyś wspólnymi siłami budowano kopiec Kościuszki, a później Józefa Piłsudskiego - komentuje profesor Andrzej Nowak.