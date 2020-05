Kontrowersyjny remont Bieżanowskiej. "Praktyki panujące w naszym urzędzie przekraczają wszelkie granice" [ZDJĘCIA]

"Prace na ulicy zakończyły się trzy miesiące temu i ulica jest w pełni gotowa do tego, aby z niej korzystać, jednak od tego czasu na ulicy postawione zostały betonowe blokady uniemożliwiające przejazd. Praktyki panujące w naszym urzędzie przekraczają wszelkie granice" - twierdzi mężczyzna. Przekonuje, że codziennie urzędnicy dostają od mieszkańców zapytania dotyczące remontów, jednak w ostatnim czasie szczególnie nasilić miały się te dotyczące ul. Bieżanowskiej.

"My, szeregowi urzędnicy mamy "instrukcje" aby mieszkańcom odpisywać, że trwają cały czas odbiory i ustalanie organizacji ruchu (na całym odcinku są dwa najzwyklejsze skrzyżowania i dwa przejścia dla pieszych!)" - podkreśla mężczyzna, sugerując, że wcale nie są to główne powody skutkujące trwającym zamknięciem ul. Bieżanowskiej.

Zwróciliśmy się więc do ZDMK z oficjalnymi pytaniami m.in. "czy to prawda, że prace budowlane na ulicy zakończyły już ok. 3 miesiące temu i ulica jest w pełni gotowa do tego aby z niej korzystać?".