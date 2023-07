Konkurs. Podziel się najpiękniejszymi wakacyjnymi wspomnieniami z podróży po Małopolsce i wygraj atrakcyjne nagrody

Małopolska kusi. W góry czy nad wodę? Do term czy na pustynię? Do nowoczesnych parków rozrywki, czy tajemniczych zamków? W Małopolsce nie można się nudzić! Jest tu wszystko – najwyższe góry, najładniejsze potoki, jeziora, niesamowite zabytki, parki rozrywki, termy, pustynia Błędowska, malownicze trasy rowerowe, ścieżki w chmurach i „malowana wieś”. Małopolska to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek.

Jeżeli masz wakacyjne wspomnienia z Małopolski – ten konkurs jest dla Ciebie! Zadanie jest banalnie proste, a do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Zadanie konkursowe:

Przygotuj się na podróż w czasie i podziel się swoimi najpiękniejszymi wakacyjnymi wspomnieniami z podróży po Małopolsce.

Stwórz opis, w którym opowiesz nam historię związaną z tym wspomnieniem. Możesz również dołączyć zdjęcie.

Konkurs trwa od 21 do 31 lipca 2023 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

I MIEJSCE: Voucher na dwudniowy pobyt dla dwóch osób w Radisson Blu Hotel & Residences w Zakopanem z kolacją i dwoma śniadaniami w trakcie pobytu.