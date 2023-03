Koncert Filipka w Klubie Studio. Tak bawili się fani rapera!

Podczas koncertu raper wykonał piosenki z albumu „Gra na emocjach 2”, który swoją premierę miał w ubiegłym roku. Płyta została wydana jako swoisty sequel kultowego krążka artysty „Gra na emocjach”. Na albumie raper nawiązuje do znanej z oryginału tematyki, ubierając ją w nową formę, będącą wynikiem rozwoju wokalnego i nowych doświadczeń rapera.

Oprócz najnowszych kawałków, w Klubie Studio rozbrzmiały również przeboje Filipka z poprzednich płyt – zarówno te najpopularniejsze, jak i te uwielbiane przez fanów rapera. Wśród nich znalazły się: "Wall-E", "No make up" czy kultowy "Dementor". Nie zabrakło również kawałków, nagranych we współpracy z Dianą Ciecierską, która... również pojawiła się na scenie! Artyści wspólnie wykonali utwory: "Cyganeczko" oraz "Hotel Odyseusz". W ramach niespodzianki dla słuchaczy, Filipek postanowił podzielić się z fanami premierowym kawałkiem, który zaprezentował po raz pierwszy na żywo właśnie w Krakowie.