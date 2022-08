Koncert bluesowej grupy Smokey & The Slim Cats w niedzielę 28 sierpnia na Letniej Scenie Radia Kraków

Smokey & The Slim Cats to cztery różne osobowości, o różnej przeszłości muzycznej, które postanowiły połączyć siły pod wodzą Witka „Smokey” Bielskiego. Na co dzień udzielają się w innych zespołach, znanych dobrze miłośnikom bluesa i rockabilly: The Blue Drags, Blues Junkers i The Real Gone Tones.

Łączy ich fascynacja starym, oldschoolowym brzmieniem z nagrań z wytwórni takich, jak Chess Records i Sun Records oraz wykonawcami takimi, jak Muddy Waters, Willie Dixon i Little Walter. To, co grają, można by skwitować jednym zdaniem: "Where the blues meets rockabilly". Na Letniej scenie Radia Kraków zespół zaprezentuje standardy rock'n'roll'owe i bluesowe oraz własne kompozycje.

Koncert poprowadzi Rafał Zbrzeski. Bezpłatne zaproszenia na antenie/do odbioru w recepcji Radia Kraków. Transmisja koncertu na antenie.