Kolejne modernizacje w dawnym kinie Światowid. Wciąż jednak nie ma pieniędzy na generalny remont Anna Piątkowska

W dawnym budynku kina Światowid zakończył się kolejny etap modernizacji - wymieniono zabytkowe drzwi i okna. To jednak kropla w morzu potrzeb. Muzeum Krakowa poszukuje funduszy na gruntowny remont obiektu, w którym dziś mieści się Muzeum Nowej Huty. Na to, by obiekt spełniał warunki nowoczesnego muzeum potrzeba 68 mln zł.