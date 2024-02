Kanarek, kilkadziesiąt czekolad, klocki, sadzonki roślin ... to najdziwniejsze łupy, które wpadły ostatnio w ręce krakowskich złodziei

Czyżby przygotowywanie ogródka na wiosnę?

- To nie są pojedyncze krzewy, to zadziwiająca i przerażająca skala kradzieży. Chyba nie trzeba pisać, jakie to generuje powtórne koszty zarówno roślin jak i pracy - wyjaśniał ZZM.

Cóż poradzę, że tak kocham słodkości...

Jak ustalili mundurowi mężczyzna miał dokonać kradzieży kilkudziesięciu czekolad. W sumie właściciel sklepu wycenił straty na ponad 850 złotych. Swoje zachowanie rabuś tłumaczył, iż potrzebował jakiegoś towaru by móc prowadzić handel, a jego wybór padł akurat na wyroby cukiernicze. W związku z tym 38-latek został zatrzymany i przewieziony do pobliskiego komisariatu, gdzie jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut kradzieży.

Ukradł kanarka bo miał dla niego partnerkę ...

W połowie ubiegłego roku, krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który włamał się do budynku na ogródkach działkowych w rejonie Grzegórzek. Łupem mężczyzny padła klatka, w której znajdował się... kanarek. Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce przez mężczyznę, który na czas nieobecności właścicieli działki miał jej doglądać i podczas obchodu zauważył, że jedna z szyb w domku działkowym jest rozbita, a jedyne co zostało skradzione to klatka z kanarkiem. Policjantom bardzo szybko udało się ustalić kto stoi za tym włamaniem. 63-letni sprawca tłumaczył, że lubi śpiew ptaków, a w domu ma partnerkę dla ukradzionego ptaszka. Mężczyzna został zabrany na komisariat, a kanarek wrócił do właścicieli.