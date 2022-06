Kalejdoskop muzyki alternatywnej z całego świata w Krakowie. W czwartek 9 czerwca startuje Green Zoo Festival

FLESZ - 5-dniowy tydzień pracy odejdzie do lamusa?

Green Zoo Festival odbywa się w Krakowie od 2011 roku i jest organizowany przez tutejszą agencję koncertową Front Row Heroes. Zazwyczaj jego termin przypada na wczesną wiosnę - jedynie w zeszłym roku ze względu na pandemię odbył się jesienią. Podczas festiwalu rozłożonego na cały miesiąc pod Wawel zjeżdżają się zespoły prezentujące muzykę alternatywną z całego świata. Do tej pory festiwal odbywał się w kilku różnych klubach miasta, a w tym roku znalazł bezpieczną przystań w klubie Re. Kogo zobaczymy w czerwcu i w lipcu w ramach Green Zoo Festivalu?

17 czerwca do klubu Re dotrze duet Wczasy. Zasłynął on z pomysłowej eksploracji post-punka z lat 80., który wpisuje w bardziej nowoczesne i taneczne rytmy. Dzień później znów będzie można potańczyć w ramach Green Zoo Festivalu - a to za sprawą DJ-a Nebaza, który serwuje ekscentryczną mieszankę punka i techno. 24 czerwca w Re wystąpi najpierw duet Król Słońce, specjalizujący się alternatywnym popie, a potem - psychodeliczna formacja Kwiaty.