Joanna Kulig: Ludzie często wstydzą się tego, co tak naprawdę jest ich atutem

- Popularne powiedzenie głosi: „Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu”. Zgadza się z nim pani?

- Absolutnie nie zgadzam się z tym powiedzeniem. Ja akurat mam bardzo dobre relacje z całą moją rodziną. Oczywiście zdarzają się nieporozumienia, ale zawsze możemy na siebie liczyć.

- To dlatego bohaterowie „Każdy wie lepiej” mimo przykrych doświadczeń, chcą założyć nową rodzinę?

- Bohaterami filmu są członkowie rodziny patchworkowej, więc to trochę inna sytuacja. Taka rodzina powstaje, kiedy wiążą się ze sobą osoby po rozwodach. Wnoszą wtedy ze sobą do nowego związku dzieci i teściów z poprzednich relacji. Czasem trudno o dobre porozumienie między nimi. To spore wyzwanie dla wszystkich członków takiej rodziny. Nasza komedia opowiada o tym w ciepły sposób.

- Na czym polegają problemy rodziny patchworkowej?

- Rodzina patchworkowa powstaje po rozpadzie rodziny tradycyjnej. Opowiadał nam o tym przed rozpoczęciem zdjęć ceniony psycholog Wojciech Eichelberger. Rodziny patchworkowe to wielkie zderzenie różnych charakterów. W tradycyjnych rodzinach też się to naturalnie zdarza. Ale rodziny patchworkowe są bardziej narażone na konflikty. Oczywiście jest możliwe ułożenie tego wszystkiego, ale wymaga to dyplomacji i tolerancji ze strony wszystkich jej członków. Musimy się tego uczyć, bo z badań socjologicznych wynika, że w Polsce tego typu rodzin jest coraz więcej.