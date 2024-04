Tradycja, nadzieja i wiara. Fokus na Rumunię podczas tegorocznej edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego

- "Nigdy nie byli pewni że wiosna powróci/ Zakopani w zaspach/ Nie wiedzieli, czy słońce zdoła jeszcze/ Je roztopić/ I co roku czekali poruszeni, by ujrzeć/ Czy pączki znów się otworzą". Fragment wiersza “Aglomeracja” Any Blandiany, bohaterki jednego z filmów, jest doskonałym mottem do naszego przeglądu. Można go czytać w odniesieniu do kraju i jego historii lub interpretować jako wyraz niepokoju każdego z bohaterów, tej mini społeczności, którą trudno traktować jako reprezentację narodu, ale jej trosk i nadziei doświadcza wielu mieszkańców Rumunii - mówi dyrektor festiwalu, Krzysztof Gierat.