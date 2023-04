"Jezioro łabędzie" w wykonaniu The Ukrainian Ballet of Peace. Najlepsi tancerze świata wystąpią w Krakowie w 2024 roku

The Ukrainian Ballet of Peace

Romantyczna miłość księcia Zygfryda i księżniczki Odetty ponownie zagości w Polsce. „Jezioro łabędzie” - najbardziej znane i lubiane dzieło baletowe na świecie do muzyki Piotra Czajkowskiego przedstawione zostanie przez The Ukrainian Ballet of Peace, w ramach którego występują czołowi tancerze świata. Zobaczymy ich 15 lutego w ICE Kraków. Bilety są już w sprzedaży.

Ukraina przeżywa olbrzymie trudności w związku z przedłużającą się wojną. Naród się nie poddaje, a tam, gdzie to możliwe, niesie przesłanie pokoju. Tak jest też obecnie z Ukrainian Ballet of Peace. Oklaskiwani na całym świecie artyści na każdym spektaklu przypominają o agresji Rosji, wnosząc na końcowe brawa niebiesko-żółtą flagę na znak solidarności z walczącymi rodakami. To szczególny moment na koniec przedstawienia, a chwili tej towarzyszą nie tylko owacje na stojąco, ale także ogromne wzruszenie. Takie same emocje udzielą się zapewne polskiej publiczności podczas trasy baletu ukraińskiego, który zaprezentuje się przed widzami w naszym kraju już w lutym 2024 roku. Magiczne połączenie dramatu i tragedii oraz odwiecznej walki dobra ze złem - to historia opowiedziana tańcem w najsłynniejszym przedstawieniu baletowym świata „Jeziorze łabędzim”. Opowieść rozgrywa się w pełnej świetności pałacowej sali balowej oraz nad jeziorem oświetlonym przez księżyc, po którym w idealnym szyku szybują łabędzie. Dzięki pięknym kostiumom, wspaniałej scenografii i dekoracji ten klasyczny balet ożyje ponownie. Do tego charakterystyczna i dobrze znana muzyka Piotra Czajkowskiego sprawi, że spektakle będą wydarzeniem.

The Ukrainian Ballet of Peace założony został w 2006 roku w czarnomorskim mieście Odessa przez Władimira Troszenkę. Grupa natychmiast otrzymała zaproszenie do wystawienia „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego w najbardziej prestiżowych teatrach w Stanach Zjednoczonych. Od tego momentu zespół brał udział w międzynarodowych trasach koncertowych po USA i Kanadzie, a także w Europie i Azji. Do lutego 2022 roku tancerze z powodzeniem występowali także w swojej ojczyźnie. Ostatnio odbyli trasę po Irlandii, która okazała się ogromnym sukcesem.

Ukraiński balet wystawiał inscenizacje nie tylko „Jeziora łabędziego”, ale także „Śpiącej królewny” Czajkowskiego, „Carmen” Bizeta i „Romea i Julii” Prokofiewa, a także kilka innych współczesnych baletów. Kostiumy i scenografie są wykonywane ręcznie przez najlepszych mistrzów , a repertuar The Ukrainian Ballet of Peace to kontynuacja i dziedzictwo doświadczeń największych mistrzów baletu na świecie, takich jak Natalia Makarowa, Rudolf Nurejew czy Michaił Barysznikow.

The Ukrainian Ballet of Peace jest grupą składającą się z trzydziestu jeden tancerzy ukraińskich, dwóch tancerzy z Czech i jednego tancerza włoskiego, wraz z ekipą techniczno-wspierającą, która w całości pochodzi z Ukrainy. W podwójną rolę Odetty i Odylii wciela się Olga Kifyak, która jest pierwszą solistką The Ukrainian Ballet of Peace. Zdobyła wiele nagród na całym świecie i jest znana ze swojej niesamowitej pracy nóg i pełnych wdzięku ruchów. Artystyczne kierownictwo nad zespołem sprawuje Aleksandra Fedorina, wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój narodowego baletu Ukrainy. Od lat największe uznanie publiczności, która przychodzi na spektakle ukraińskiego baletu, wzbudza właśnie inscenizacja „Jeziora łabędziego”. W dniach 12-19 lutego 2024 roku to ponadczasowe przedstawienie zostanie wystawione na siedmiu scenach polskich miast. W Krakowie ukraiński balet obejrzymy 15 lutego w ICE Kraków. Bilety są dostępne na stronie internetowej www.biletserwis.pl.