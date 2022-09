Jeszcze nie wybrałeś kierunku studiów? Aplikuj, uczelnie wciąż mają wolne miejsca

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wciąż prowadzi rekrutację zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Można jeszcze aplikować m.in. na administrację, filologie obce, historię i geopolitykę. UP oferuje także wiele miejsc na studiach II stopnia – również na filologie, kierunki związane ze sztuką i designem czy dziennikarstwem i mediami.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dodatkową rekrutację na rok akademicki 2022/23 rozpoczyna 1 września. Do 5 września potrwa rejestracja elektroniczna, a ogłoszenie wyników dodatkowej rekrutacji nastąpi 9 września.

Polscy kandydaci mogą jeszcze aplikować na takie kierunki jak: administracja, Global finance and accounting (płatne, to nowość na UEK), inżynieria jakości produktu, studia miejskie, oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Natomiast na cudzoziemców czeka kierunek Global finance and accounting.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przygotował w roku akademickim 2022/2023 3399 miejsc na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz 1419 miejsc na studiach niestacjonarnych. Aktualnie uczelnia prowadzi dodatkową rekrutację na następujące kierunki na studiach stacjonarnych I stopnia: inżynieria środowiska; inżynieria i gospodarka wodna, biogospodarka, rolnictwo, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, geodezja i kartografia, leśnictwo, biologia stosowana, bioinżynieria zwierząt oraz zootechnika.