Kraków. Na Uniwersytecie KEN będzie można zostać lekarzem lub pielęgniarką

- Bardzo ważne są podpisane umowy o współpracy z podmiotami leczniczymi, bo one przy rozpoczęciu starań o akredytację obu kierunków będą kluczowe. Dziś mamy podpisanych już 15 umów ze szpitalami i zakładami opieki zdrowotnej z całej Małopolski. Będzie to z pewnością z korzyścią dla tych placówek, jak i dla naszych przyszłych studentów, którzy zapewne trafią do nas z różnych części województwa. Cieszę się z bardzo pozytywnego odbioru w środowisku medycznym naszej inicjatywy poszerzenia oferty edukacyjnej i z chęci rozpoczęcia przez szpitale współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - podkreśla prorektor Robert Stawarz, dodając, że w przygotowaniu jest kolejnych pięć umów z jednostkami medycznymi.