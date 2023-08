Jeszcze możesz powalczyć o indeks. Uczelnie wciąż mają wolne miejsca

Na większości małopolskich uczelni pierwsza tura rekrutacji na studia zakończyła się już w lipcu, ale właśnie trwa nabór dodatkowy. Niektóre prowadzą też tzw. rekrutację ciągłą. Na jakie kierunki można jeszcze aplikować i w jakich terminach?

Uniwersytet Jagielloński

Na Uniwersytecie Jagiellońskim są jeszcze miejsca na wielu kierunkach. Kandydaci zainteresowani studiami I stopnia (stacjonarnymi i niestacjonarnymi) mogą aplikować np. na takie kierunki jak: administracja, bezpieczeństwo narodowe, European Studies, filologie obce (np. angielska, germańska, orientalna, ukraińska czy węgierska), finanse, bankowość i ubezpieczenia, geologia, pedagogika, politologia czy zarządzanie. Z kolei na jednolitych studiach magisterskich wolne miejsca czekają jeszcze na kandydatów chcących studiować prawo. UJ na zgłoszenia czeka do 10 września, a ogłoszenie listy rankingowej nastąpi pięć dni później. Cały proces rekrutacyjny odbywa się poprzez stronę irk.uj.edu.pl (tam również można znaleźć pełną listę dostępnych jeszcze kierunków).

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na większości kierunków studiów I stopnia. W tej chwili trwa druga tura rekrutacji. Terminy jej zakończenia różnią się w zależności od kierunku, ale generalnie nabór potrwa nie dłużej niż do końca września.

Kandydaci chcący studiować na UP mają do wyboru ponad 30 kierunków, np. takie jak: filologia ukraińska, bioinformatyka, ekoturystyka, psychologia i biologia zwierząt, edukacja techniczno-informatyczna, geopolityka, logistyka, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo zdrowotne, pedagogika szkolna z edukacją techniczną, zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie w służbach społecznych.

Podczas trwającej właśnie drugiej tury rekrutacji na UP największym zainteresowaniem cieszą się kierunki logistyka, turystyka i rekreacja oraz gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami, dlatego zainteresowani nimi kandydaci powinni się pospieszyć i aplikować.

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi właśnie rekrutację uzupełniającą na część kierunków. W przypadku studiów I stopnia są to: europeistyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria jakości produktu, nauki społeczne stosowane, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Global Finance and Accounting (studia w języku angielskim).

Natomiast w przypadku studiów II stopnia dodatkowa rekrutacja została uruchomiona na kierunkach: gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja, gospodarka i administracja publiczna, innowacyjność produktu, przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce oraz International Business (studia w języku angielskim). Dodajmy, że rejestracja kandydatów w ramach rekrutacji dodatkowej potrwa do 10 września. Jej wyniki zostaną ogłoszone 13 września.

Na UEK wciąż trwa również nabór na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia prowadzone w trybie niestacjonarnym. Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie zakończy się 3 września, a na studia niestacjonarne II stopnia – 17 września.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Druga tura rekrutacji trwa właśnie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Na większości kierunków zakończy się ona 18 września. Najwcześniej, bo już 13 września zakończy się nabór na jeden z najpopularniejszych kierunków na UPJPII – psychologię. Natomiast najdłużej – do 21 września – rekrutacja potrwa na studia II stopnia prowadzone w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Uczelnia oferuje również studia w języku angielskim. Na pierwszym stopniu 21 sierpnia ruszyła druga kwalifikacja w drugiej turze na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: Communication and media studies, która potrwa do 18 września. Natomiast na drugim stopniu oferowany jest ciekawy, dający szerokie możliwości kierunek filozofia – specjalność: Philosophy, Ethics and Religion. Rekrutacja na niego kończy się 4 września.

Uniwersytet Rolniczy

Dodatkowa rekrutacja trwa również na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (wszelkie szczegóły, lista dostępnych kierunków informacje o terminach itp. są na bieżąco umieszczane i aktualizowane na stronie rekrutacja.urk.edu.pl).

Kandydaci zainteresowani studiami I stopnia (stacjonarnymi i niestacjonarnymi) mogą jeszcze aplikować na następujące kierunki: browarnictwo i słodownictwo, gastronomia i catering dietetyczny oraz technologia żywności i żywienie człowieka – do 31 sierpnia; leśnictwo – do 12 września oraz bioinżynieria zwierząt, biologia stosowana i zootechnika – do 15 września.

Natomiast jeśli chodzi o studia II stopnia, to dostępne są jeszcze następujące kierunki: dietetyka oraz technologia żywności i żywienie człowieka (niestacjonarne, rejestracja do 31 sierpnia), a także biologia stosowana (do 15 września).

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza, która roku akademickim 2023/2024 przygotowała 4825 miejsc na studiach I stopnia, wciąż jeszcze prowadzi rejestrację na kilkadziesiąt kierunków. Czwarty, ostatni cykl rekrutacyjny rozpocznie się na tej uczelni 4 września i potrwa do 12 września. Na 68 kierunków dostępnych w tegorocznej rekrutacji blisko 20 zamknęło już rekrutację. Wolne miejsca (od kilku do kilkunastu) są jeszcze m.in. na takich obleganych w tym roku kierunkach jak np. cyberbezpieczeństwo czy inżynieria i analiza danych, na którą w I cyklu rekrutacyjnym zgłosiła się rekordowa liczba chętnych – ponad 11 osób na miejsce.

O indeks AGH mogą jeszcze także powalczyć kandydaci, którzy chcą studiować np.: automatykę i robotykę, budownictwo, Computer Science, elektrotechnikę, geodezję i kartografię, geoinformatykę, informatykę stosowaną, inżynierię i ochronę środowiska, matematykę, mechanikę i budowę maszyn, nowoczesne technologie w kryminalistyce, socjologię czy teleinformatykę (pełna lista dostępnych jeszcze miejsc na AGH: www.rekrutacja.agh.edu.pl).

Politechnika Krakowska

Na Politechnice Krakowskiej rekrutacja trwa w trybie ciągłym do połowy września (dokładne terminy różnią się w zależności od kierunku, na większość z nich rejestracja zakończy się 18 września). Wciąż są jeszcze wolne miejsca m.in. na: architekturze krajobrazu, elektrotechnice i automatyce, informatyce w inżynierii komputerowej, informatyce stosowanej, budownictwie, transporcie, fizyce technicznej, inżynierii materiałowej, energetyce, inżynierii i gospodarce wodnej, inżynierii środowiska, odnawialnych źródłach energii i infrastrukturze komunalnej. O indeks PK mogą też jeszcze powalczyć osoby, które chcą studiować na takich kierunkach jak: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, mechanika i budowa maszyn, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, gospodarka przestrzenna albo inżynieria czystego powietrza.

Szanse na zdobycie indeksu Politechniki mają także ci kandydaci, którzy poprawiali maturę w sierpniu lub którzy z powodzeniem składali odwołania od wyników majowych matur i chcą, by w rekrutacji uwzględnić podwyższony wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji. Tacy kandydaci do 29 września mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na Politechnikę Krakowską. Komisje rekrutacyjne uwzględnią w postępowaniu zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

W krakowskiej Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera druga tura rekrutacji rozpoczęła się 9 sierpnia i potrwa do 29 września (lub do wyczerpania liczby miejsc). Wolne miejsca są jeszcze na następujących kierunkach: grafika reklamowa i multimedia (tryb stacjonarny i niestacjonarny), lingwistyka dla biznesu ze ścieżkami kształcenia: komunikacja międzykulturowa w biznesie (stacjonarne i niestacjonarne) i tłumaczenia w biznesie (stacjonarne), game design ze ścieżkami kształcenia: projektowanie rozgrywki gier cyfrowych i projektowanie narracji gier cyfrowych (stacjonarne i niestacjonarne), skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe ze ścieżką kształcenia język norweski (stacjonarne i niestacjonarne), sztuka cyfrowa (stacjonarne) oraz zarządzanie strategiczne ze ścieżką kształcenia zarządzanie projektami (stacjonarne).

Akademia Tarnowska

Akademia Tarnowska drugą turę rekrutacji prowadzi do 15 września, natomiast ostatnią – uzupełniającą zaplanowano na 24–26 września. Nabór trwa na większości kierunków, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Można wybierać spośród następujących kierunków: administracja, prawo, ekonomia, praca socjalna, filologia angielska, filologia polska, języki obce w komunikacji e-biznesowej, język francuski dla potrzeb zawodowych (to nowość), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, chemia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, wychowanie fizyczne, elektrotechnika, informatyka, technologia i zarządzanie produkcją, technologia chemiczna, elektronika i telekomunikacja, mechatronika, automatyka i robotyka oraz wzornictwo.

Jak nauczyć dziecko języka obcego - oto porady eksperta