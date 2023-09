Jakie tajemnice kryje w sobie krakowska twierdza? Jest okazja, by sprawdzić Malwina Koniecpolska

Kiedyś była dowodem potęgi monarchii austro-węgierskiej, imponowała rozmachem i nowoczesnością. Dziś, kiedy nie ma już militarnego przeznaczenia, zaprasza do zwiedzania swoich wnętrz. Jest okazja, by zwiedzić forty nocą, czy poznać nowe przeznaczenie fortecznych budynków - do zrewitalizowanych budynków zaprasza m.in. Fort Jugowice. Do 17 września potrwają Dni Twierdzy Kraków.