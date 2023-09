Jesienne plany Muzeum Krakowa: encyklopedia, wystawy, edukacja

Na dwutomową „Encyklopedię Krakowa” złoży się 6 tys. haseł, 3 tys. ilustracji, 171 map i planów, będą też tabele i wykresy pokazujące Kraków w liczbach. Nowe hasła opracowało blisko trzystu autorów pod redakcją prof. Jacka Purchli. Dwa tomy wiedzy o Krakowie będzie ważyło 8 kg. Do sprzedaży trafi w połowie października, ale już dziś muzeum prowadzi przedsprzedaż dzieła w promocyjnej cenie. Encyklopedię można zamówić przez stronę internetową www.muzeumkrakowa.pl

45 lat Krakowa na liście UNESCO

We wrześniu Kraków świętuje 45-lecie wpisu miasta na prestiżową listę światowego dziedzictwa. Jednym z wydarzeń będzie wystawa „45 lat odnowy Krakowa – miasta na Liście Światowego dziedzictwa UNESCO” przygotowana przez Muzeum Krakowa, którą od 7 września do 8 października można będzie oglądać w Pałacu Krzysztofory. Ekspozycja zaprezentuje główne etapy i kierunki działalności SKOZK na rzecz odnowienia zabytków miasta.

Dni Pamięci Ofiar Gestapo

Tradycyjnie już wrzesień to miesiąc pamięci o krakowskich ofiarach Gestapo, na które zaprasza krakowian oddział Muzeum Krakowa Ulica Pomorska, mieszczący się w dawnej siedzibie Gestapo. Tegoroczna edycja odbywać się będzie od 7 do 12 września, a obchody związane są z 80. rocznicą krwawej niemieckiej pacyfikacji Woli Justowskiej przeprowadzonej po wykryciu przez niemiecką policję mieszczących się tam tajnych drukarni. W efekcie pacyfikacji rozstrzelano 21 osób, a 80 wywieziono do KL Auschwitz.