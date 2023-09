W dawnym forcie w Krakowie powstało muzeum opowiadające o ruchu harcerskim

Kto był w harcerstwie, poczuje się tu jak we własnej harcówce – będzie okazja, by usiąść w kręgu przy ognisku i zaśpiewać harcerskie piosenki, podziwiać obozowe totemy, pójść tropem przygody. Ci, których harcerska przygoda ominęła, będą mieli sposobność, by sprawdzić choćby to, jaki widok ukazuje się oczom po odchyleniu poły namiotu o poranku. Dla jednych będzie to sentymentalna podróż, dla innych - być może - pierwszy krok do harcerskiej przygody.

- Piętnaście lat temu, w 2008 roku pojawił się pierwszy pomysł, by z okazji stulecia harcerstwa, zrobić w w Krakowie wystawę, a jej konsekwencją była idea powołania Muzeum Ruchu Harcerskiego, do którego zwiedzania już możemy zaprosić – mówił Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa i były harcmistrz.

Wystawa stała „Harcerskie ścieżki” - przygotowana została przez dwie największe organizacje harcerskie Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, przy współpracy Muzeum Krakowa - jest całościową opowieścią o fenomenie ruchu harcerskiego.