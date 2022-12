Interaktywne przedstawienie w broadwayowskim stylu. Psi Patrol "Wielki Wyścig" na żywo w Tauron Arenie w ten weekend

Psi Patrol Live „Wielki Wyścig” to niezwykłe przedstawienie przepełnione akcją i muzyką, podczas którego cała rodzina będzie śpiewać i tańczyć razem z ulubionymi szczeniakami. Dajcie się wciągnąć w taniec Hop Hop Boogie, pomóżcie pieskom uratować panią burmistrz Goodway i wygrać wyścig! Połączenie klasycznej teatralnej scenografii z nowoczesną technologią multimedialną, przeniesie całą rodzinę do realistycznego świata Psiego Patrolu, w tym także do takich miejsc z kultowej bajki jak: Zatoka Przygód, Baza, Wyspa Fok, Farma Yumi i Góra Jake'a.

Fabuła:

Nadszedł dzień Wielkiego Wyścigu Zatoki Przygód, w którym zmierzy się pani Goodway – burmistrzyni Zatoki Przygód, z panem Humdingerem – burmistrzem Mglistej Osady. Niestety pojawił się problem - Pani Goodway gdzieś zniknęła! Psi Patrol rusza na ratunek! Ryder zwołuje Marshalla, Chase’a, Skye, Rubble’a, Rocky’ego, Zumę i Everesta - pieski ruszają na poszukiwania pani burmistrz, a jednocześnie ratują sytuację zastępując ją w wyścigu. Dzięki swoim unikalnym umiejętnościom i pracy zespołowej, psiaki pokazują, że „żadne zadanie nie jest za duże, żaden piesek nie jest za mały”. W tej wyjątkowej historii, Ryder i pieski udzielają ważnych lekcji dla małych i dużych - na temat postaw obywatelskich, kompetencji społecznych i rozwiązywania problemów, dokonując heroicznych czynów w wyścigu do mety. A wszystko z pomocą muzyki, tańca!