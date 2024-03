"$hrek 2" - czyli premiera nowego singla krakowskiego zespołu Lor z udziałem Zbigniewa Zamachowskiego

- "$hrek 2" jest o rozstaniu - takim, po którym druga osoba ma się świetnie, a jedyne na co ty masz ochotę, to płakać i albo zapętlać w kółko jedną piosenkę (nie życzymy nikomu rozstań, ale nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy od teraz nie polecały każdemu do tej roli „$herka 2”), albo oglądać to samo, tylko po to, żeby cokolwiek brzęczało w tle i zagłuszało myśli, gdy wspomnienia utkną w głowie tak, jak dialogi z ulubionego filmu - mówią dziewczyny z Lor.