Himalaje na fotografiach i obrazach w Muzeum Archidiecezjalnym

W swojej twórczości Monika Tarsa zajmuje się malarstwem, kolażem, fotografią. Jej prace prezentowane na wystawach indywidulanych i zbiorowych, min.: w Krakowie, Gorlicach, Nowym Sączu, Jaśle, Lądku, Bardejovie.

Od dwóch lat tematem wiodącym w malarstwie są góry, przedstawiane jako zestawienie struktur, kontrastu i zachwytu nad ich pięknem.

- Malarstwo to dla mnie pasja i zachwyt nad światem, emocjami, wolnością, tworzeniem. Obraz to wnikanie w tajemnicę, wyobraźnię i naturę - mówi artystka.

Wystawa "Górom" to efekt połączenia malarskiej pasji oraz zachwytu nad górami. Najnowsze prace artystki to kontynuacja cyklu "ZaSzczyty". Bohaterem najnowszych prac są Himalaje.

- Każdy obraz to inna historia. Opowieść o "ZaSzczytach" i "Górom" to malarski zapis ciekawości świata, refleksji wobec tego co piękne, nieosiągalne, mistyczne i tajemnicze. Takie właśnie są dla mnie góry - wyjaśnia Monika Tarsa.