Heavy metal z Niemiec i ze Szwecji na Dzień Kobiet. Jeszcze nigdy nie celebrowano tego święta w Krakowie w ten sposób!

Jeśli nazwa zespołu wzięła się z kawałka AC/DC, to już wiecie, że w żyłach Kissin’ Dynamite nie płynie żadna tam krew czy inne substancje, tylko upłynniony ekstrakt z rock’n’rolla. Niemieckiej grupie w tym roku stuknęło 15 lat w kalendarzu i trudno o lepsze sposoby celebracji tej rocznicy niż słuchanie jej ubiegłorocznej płyty “Not the End of the Road”. Pięcioosobowa formacja wciąż kuma heavy metal, wciąż jest w stanie wyciągnąć z tej muzyki pasję i zaangażowanie, a nie wskrzeszać trupy z szafy, a w dodatku czuć w tym radość.

Radość z grania oczywiście, bo Kissin’ Dynamite to muzyka pełna afirmacji, miłości do hard rocka oraz zakochania w gatunkowych standardach. Czy da się jeszcze szczerzej? Chyba nie, ale to tylko dodatkowo potwierdza, że musicie wpaść do Hype Parku w Dzień Kobiet. Obiecujemy, że solówek, zagrywek w dwugłosach i charakternych riffów będziecie mieli aż po sam kurek.