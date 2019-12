Groźne sceny na polowaniu pod Krakowem. Ekolodzy zwarli się z myśliwymi. Szokujące wideo

Polowanie organizowało Koło Łowieckie Szarak ze Skały na zlecenie biura polowań Pawlikowski Hunting Travel. Na łowy odbywające się na skraju las w Wielmoży w gminie Sułoszowa oraz Tarnawie w gminie Trzyciąż przyjechali myśliwi z wielu rejonów Polski. - To nie pierwsze nasze polowanie, organizujemy je zgodnie z prawem. W tym roku przeprowadziliśmy ich 12. Ale pierwszy raz doszło do takiego sporu z "zielonymi". Chociaż od dwóch lat obrońcy przyrody pojawiają się na niektórych polowaniach, próbują zakłócać łowy - mówi jeden z uczestników polowania ze skalskiego koła "Szarak". - Ekolodzy stają się coraz bardziej agresywni, wchodzą przed kolby strzelb - dodaje myśliwy.

W trakcie polowania do całego konfliktu dołączyli też mieszkańcy okolicznych terenów. Dwóch z nich usiłowało przepędzić myśliwych ze swoich pól. - To moja prywatna własność, nie życzę sobie, żeby ktoś na nią właził - mówi jeden z mieszkańców. - Czy chciałby pan, żeby ktoś panu ze "spluwą" latał koło domu? - mieszkaniec zwracał się do myśliwego.

Inny zdenerwowany właściciel pola przybiegł, wykrzykując, że nikogo tu nie zapraszał. - Dzieci mi w domu płaczą. Widzą myśliwego i boją się, że je odstrzeli - denerwował się.

Sprawę zbada policja

Obaj interweniujący mieszkańcy zostali poinformowani, że mogą swoje pola wyłączyć z obwodu polowania. Jak się okazuje, należało to zrobić przed polowaniem. Wyjaśniał im to łowczy Koła Łowieckiego "Szarak" w Skale.

Zleceniodawca polowania Sławomir Pawlikowski, właściciel biura polowań Pawlikowski Hunting Travel zaznacza, że większości mieszkańców obecność łowczych nie przeszkadza. - Grupa próbująca zakłócić przebieg polowania, w swoich działaniach posunęła się do prób buntowania przeciw myśliwym miejscowych właścicieli gruntów, którzy w większości odpowiadali im "nam to nie przeszkadza". Tylko w dwóch przypadkach udało im się , nazwijmy to "podpuścić" gospodarzy, którzy przybiegli do uczestników polowania, twierdząc, że nie wyrazili zgody na wejścia w ich grunty rolne - informuje Sławomir Pawlikowski.