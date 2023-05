Matura z j. polskiego - arkusz CKE, tematy i odpowiedzi. Co było na maturze z j. polskiego p. podstawowy? 4.05.23

Matura z j. polskiego: Formuła 2015

Na maturze z języka polskiego w starej formule 2015, którą zdawali uczniowie m.in. 4-letnich techników, z lektur pojawiły się "Pan Tadeusz" i "Lalka". Jeden z tematów wypracowań brzmiał: "Wpływ niespodziewanych okoliczności na zachowanie człowieka".

- Był podany do tego fragment z "Pana Tadeusza" o polowaniu, ten, kiedy zaatakował niedźwiedź. Trzeba było odnieść się też do całości utworu i jeszcze do innego tekstu kultury - mówił nam krakowski maturzysta Rafał Buratowski, absolwent Technikum Mechanicznego nr 1, który myśli o studiach na AGH.

Jak relacjonowali nam maturzyści z technikum, na ich maturze było też m.in. pytanie o funkcje językowe, tekst o dialogu i tekst o rozumieniu obrazów.