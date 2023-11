3 listopada to święto myśliwych czyli Hubertus. Małopolska policja przypomina o przepisach dotyczących polowań i posiadania broni łowieckiej

- Surowiej karane jest przestępstwo kłusownictwa. Już samo posiadanie, wytwarzanie czy wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W art. 52 Prawa Łowieckiego określono także następujące rodzaje - podobnie karanych – przestępstw, tj.: wchodzenie w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych, hodowanie lub utrzymywanie bez zezwolenia chartów rasowych lub ich mieszańców, pozyskanie zwierzyny innego gatunku lub płci lub w większej liczbie niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, wykonywanie polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia, celowe utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania polowania - szeroko wyjaśnia policja.