Gromee powraca z wakacyjną historią o sile prawdziwej miłości. "Lost You" to propozycja krakowskiego didżeja na hit tego lata

Gromee na przestrzeżeni ostatnich lat przyzwyczaił słuchaczy do oryginalnego podejścia do tworzenia muzyki. Jego charakterystyczny i nie do podrobienia styl pokochali słuchacze w całej Polsce, ale także w Europie. Produkcje Gromeego szybko wchodzą do głowy zostając w niej przez bardzo długo, a teksty utworów oparte są na ludzkich, prawdziwych historiach. Tak też jest w przypadku piosenki „Lost You”, bo w końcu, kto z nas nie przeżył miłosnego rozczarowania w wakacje?

„Lost You” jest pierwszym singlem Gromeego od kilku miesięcy. Piosenka krakowskiego producenta utrzymana jest w klimacie nostalgii, tęsknoty i miłosnego zawodu. Wszystko to okraszone klubowym bitem i chwytliwą melodią. A o czym jest utwór? Tak to już jest, że to właśnie latem, gdy robi się gorąco, dzień jest dłuższy, chętniej wychodzimy do ludzi, częściej się zakochujemy i niespodziewanie pojawia się zauroczenie, przez które mylnie myślimy, że jest to miłość. Okazuje się to dopiero w późniejszym czasie, gdy wakacyjny czar pryska, w wyniku nieporozumień.