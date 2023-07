Gdzie wybrać się na urlop? Wakacje dla spóźnialskich

Lato, lato, lato czeka… Najwyższy czas pomyśleć o urlopie. Pojawia się pytanie, jak ciekawie spędzić czas. Gdzie wybrać się na urlop? Co wybrać na weekend? Jakie są najciekawsze atrakcje i rozrywki? Podpowiadamy, gdzie odpoczniecie najlepiej. Przygotowaliśmy dla was listę kilkunastu miejsc, które warto wziąć pod uwagę. Tu znajdziecie najważniejsze informacje.

Przed nami urlop, a więc trochę, jakże cennego, wolnego czasu. Warto postarać się go maksymalnie wykorzystywać. Także wolne weekendy są ważne, by spędzić z naszymi pociechami więcej chwil w wyjątkowy sposób. W Polsce nie brakuje ciekawych atrakcji dla dzieci - trzeba tylko wiedzieć, gdzie warto się wybrać. By ułatwić wybór, zebraliśmy w jednym miejscu kilkanaście ciekawych propozycji. Na pewno znajdziecie tam coś interesującego, a poniższe pomysły można przecież dowolnie modyfikować: stworzyć własną, wyjątkową wycieczkę. Bliskim kontakt z naturą i zwierzętami jest dobry i dla dorosłych, i dla dzieci Freepok Gospodarstwo Agroturystyczno–Edukacyjne „Zwierzyniec Kopytkowo” to jedno z takich miejsc. Można tu cieszyć się bliskim kontaktem z naturą i zwierzętami. Dzieci będą zachwycone, bo głaskanie i karmienie zwierząt przez odwiedzających, jest tu codziennością. Czekają na nas miłe zwierzaki, od od kucyków i osłów, aż po najróżniejsze gatunki kur i kaczek. A to nie wszystko; alpaki, sarny, kangury, szopy pracze. Jest i serwal o kocim, hipnotyzującym spojrzeniu. Przejażdżki na kucyku? Proszę bardzo! Są i inne atrakcje, nie tylko dla najmłodszych, jak pokazy miodobrania czy pokazy wyrobu świec z wosku. Kiedy nasze pociechy będą szaleć na specjalnie przygotowanym placu zabaw, my, w towarzystwie dorosłych, zrobimy sobie grilla. To może być najfajniejszy dzień wakacji w rodzinnym gronie!

Zawsze marzył Ci się rejs po morzu, ale nie było okazji? Czeka na Was przygoda życia, a do tego w pełni profesjonalna załoga i bezpieczne, komfortowe warunki. W Join Us rozwieją wszelkie obawy! Norwegia, Spitsbergen, Islandia, Chorwacja, Grecja, Włochy, Hiszpania; świetnie zorganizują wycieczkowe rejsy, ale i półkolonie dla dzieci. Pod czujnym okiem instruktora, nasze pociechy rozpoczną przygodę ze sportami wodnymi. Można też doskonalić umiejętności, bo mają swoje bazy żeglarskie w Świnoujściu, Międzybrodziu Bialskim i w Krakowie, gdzie autorski program Akademii Join Us przygotuje Was na przygodę z wodą. Żeglarstwo to pasja, którą możesz odkryć podczas tych wakacji Freepok Najciekawsze półkolonie w Krakowie? Anikino! Wspaniała atmosfera, cała paleta zajęć do wyboru, wycieczki, smaczne i zdrowe posiłki, a na zakończenie pólkolonii wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody i pamiątkowe zdjęcia grupowe oraz lody! Dzieci na pewno nie będą się nudzić, a opiekę zapewniają profesjonaliści z uprawnieniami wychowawców kolonijnych Co ważne, wszystkie bilety wstępu i przejazdy zawarte są w cenie półkolonii – bez żadnych ukrytych opłat. To miejsce może stać się ulubioną miejscówką Waszego dziecka – nie tylko na wakacje!

Wiele dzieci zostaje na lato w Krakowie. Jest sposób na to, by nawet w dużym mieście poczuć się jak na wakacjach! Doświadczony klub żeglarski Klub Żeglarski Horn Kraków ma dla Was półkolonie. Żeglowanie może stać się pasją na całe życie. Wieloletnie doświadczenie Klubu, wykwalifikowana, pełna entuzjazmu kadra, sprawiają, że ich szkółka żeglarska daje nie tylko umiejętności, ale i skutecznie uczy odpowiedzialnego zachowania i samodzielności. Plażowanie, kąpiele w czyściutkiej wodzie pod okiem wykwalifikowanego ratownika, pływanie na rowerach wodnych, prawdziwe regaty żeglarskie – to tylko wybrane atrakcje, które sprawią, że można poczuć radość letnich wakacji nie wyjeżdżając z miasta. Kraina Twórczości to ciekawy sposób na niebanalne wakacje dla Twojego dziecka. Trwające 5 dni półkolonie proponują m.in.: gry terenowe z zastosowaniem danych satelitarnych, budowanie robotów Lego i wyścigi na boisku asfaltowym, budowa i uruchomienie rakiety (!) na sprężone powietrze, a także projektowanie autorskiej koszulki, tworzenie figurki 3D oraz - oczywiście - mnóstwo ruchu na stadionie tuż przy lesie. Ważnym punktem programu jest spotkanie z Ambasadorem Kosmicznym. Kto to? Przekonajcie się sami! Tutaj bawią i w ciekawy, nowatorski sposób przekazują wiedzę. Jedno jest pewne: przygoda z robotami może zacząć się tego lata.

Bardzo urokliwe i jedyne w swoim rodzaju miejsce to Alpaca Park. Jeśli kochacie przyrodę i jesteście rodzicami wrażliwych dzieci, to miejsce właśnie dla Was. Miłość do zwierząt widać tu na każdym kroku. Alpaki to bardzo inteligentne, ciekawe i opiekuńcze zwierzęta. Można zabrać alpakę na spacer! Przebywanie z nimi dostarczy dzieciom wielu wrażeń i ogrom radości, a dorosłym pozwoli zapomnieć o obowiązkach i szalonym tempie życia. Młoda winnica, urocze altanki i huśtawka, dopełniają idylliczny charakter okolicy. Można umówić się na sesję zdjęciową, są także spotkania terapeutyczne. Blisko miasta, a tak niezwykle klimatycznie.

Zainwestuj w przyszłość swojego dziecka. Wybierz dla niego pełną wrażeń podróż do świata nowoczesnych technologii. W Happy Robot stanie przed nim otwarty świat robotyki, Minecrafta i eksperymentów. Wspólnie z wykwalifikowaną, pełną entuzjazmu kadrą zbudują i zaprogramują roboty, wprawiając je w ruch. W planach: wyścigi i walki między robotami, ale także łamigłówki, gry planszowe i zręcznościowe. Te półkolonie i warsztaty to kreatywny sposób na czas wolny. Relaks w termach daje ukojenie, ale i energię Freepok Relaks, o jakim marzymy cały rok i wspaniała zabawa dla całej rodziny to Termy Zakopiańskie. W samym sercu gór, czekają na nas nie tylko kompleks basenów zewnętrznych i wewnętrznych z wodą, która przyniesie ulgę i mięśniom, i głowie, ale i sauny w kilku odsłonach, jacuzzi, basen solankowy, grota solna, a także siłownia i kręgielnia. Dla dzieci są specjalne zjeżdżalnie i bezpieczne baseny. Korzystając z wodnych atrakcji, nie można narzekać na brak apetytu – na miejscu czeka restauracja ze świeżym i pysznym jedzeniem. A w gratisie – nieprawdopodobnie piękne widoki Tatr na wyciągnięcie ręki. Lot paralotnią może być przygodą życia Pixabay Wakacje i urlop to dobry czas na rozwijanie pasji i próbowanie nowych rozrywek. Loty paralotnią to nie tylko wypoczynek, to może być także wielka pasja. Dzięki GringoFly spełnią się Twe odwieczne marzenia o lataniu. Szybowanie w przestworzach może mieć różne oblicza: do wyboru mamy: loty paralotnią w górach, loty widokowe paralotnią i motoparalotnią w Krakowie i najbliższych okolicach, loty z elementami akrobacji, a także loty okolicznościowe dla dzieci lub par. W wykonaniu GringoFly jest to przygoda piękna, ale i bezpieczna. Profesjonalizm pilota daje pełne poczucie bezpieczeństwa: można skupić się na cieszeniu się lotem i wspaniałych widokach. Będzie co wspominać!

Tam warto pojechać z dziećmi: Animal Island to doskonały wybór na wycieczkę. Opowieści o zwierzętach i ich obecność dają ogrom radości. Można pogłaskać alpakę czy kucyka, zobaczyć na własne oczy skunksa, surykatki czy lemura (podasz łapkę, Królu Julianie?), sowy, a nawet jajo emu! W czasie wycieczki wybrane zwierzęta można brać na ręce, robić sobie z nimi zdjęcia czy karmić, a przewodnik dzieli się z nami ciekawostkami z ich życia. Cały teren jest bardzo zadbany i świetnie zorganizowany – widać tu miłość do zwierząt. Pobyt w Animal Island to przepis na w pełni wykorzystany dzień wakacji! Mnóstwo atrakcji, szczególnie dla rodzin z dziećmi i senirów. Kompleks Zagroń Istebna to hotel, aquapark (sauny, jacuzzi, bania oraz piękny basen), gdzie nasze pociechy się wyszaleją i cudowne SPA, gdzie zrelaksują się rodzice. Na pogodę i niepogodę, latem i zimą - jest to wymarzone miejsce dla tych, którzy lubią odpoczywać z pięknymi widokami w tle. Pełen pakiet atrakcji od animatorów. Dla rodzin z dziećmi - najlepsze wakacje! Seniorzy wraz z opiekunami cieszą się szczególnymi względami i zniżkami. Wszystko na miejscu - gastronomia, wypożyczalnie - o nic nie musisz się martwić, tylko cieszyć się urlopem. Partnerzy Tematu Tygodnia:

- ZWIERZYNIEC KOPYTKOWO

- JOIN US

- ANIKINO

- Klub Żeglarski HORN KRAKÓW

- KRAINA TWÓRCZOŚCI

- ALPACA PARK

- HAPPY ROBOT

- TERMY ZAKOPIAŃSKIE

- GringoFly

- Animal Island

Michał Wencel - Spływ kajakowy Koziołka Kędzierzyn Koźle