Mapa wyjątkowych noclegów na lato 2023

Wielkimi krokami nadchodzi lato. Wreszcie urlop! Wakacje to czas, na który czekamy z utęsknieniem cały rok. Zaczynamy planować wyjazdy. Szukamy innych, nieopatrzonych miejsc i nowych inspiracji. Jakie miejsca na wakacje 2023 będą najlepsze? Mamy dla Was podpowiedzi!

Za górami, za lasami, za dolinami, jest takie miejsce na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Tu odpoczniesz od codziennych kłopotów. Hotel SPA Dwór Elizy to kompleksowy odpoczynek wśród krajobrazów jak z bajki. Luksusowe pokoje, eleganckie apartamenty, ale przede wszystkim oferujące wszelkie możliwe usługi Centrum Profesjonalnej Odnowy Biologicznej i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (w tym: SPA, usługi kosmetyczne, liczne zabiegi rehabilitacyjne). Czas umila doskonała obsługa, a menu restauracji zachwyci smakoszy. Z nimi zapomnisz o nudnych wycieczkach! Tradycyjne audioprzewodniki oraz aplikacje mobilne to Audioprzewodnik.pl. Najważniejsze jest zapewnienie turystom niezapomnianego spotkania z zabytkami i wystawami. Dzięki temu na pewno się nie zgubisz, zwiedzisz w przyjemny i przystępny sposób muzea i niezwykłe miejsca. Oprócz audioprzewodnika aplikacje można wzbogacić o dodatkowe funkcje, takie jak generowanie pamiątki z wizyty w formie albumu foto lub komiksu. Tutaj zaprojektują specjalnie dla Ciebie aplikację mobilną dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości. Pobierz aplikację Movi Guide i wypróbuj audioprzewodnik na swoim telefonie!

Tutaj zaplanujecie udany urlop; czy to Bieszczady, czy Słowacja, Wrocław, egzotyka: Sri Lanka, Meksyk, Dominikana, a może Góry Świętokrzyskie – co nam w duszy gra! Wycieczki po Polsce i zagraniczne wyprawy czekają. Biuro Podróży Turbacz z powodzeniem działa na rynku już 20 lat. Samo to świadczy, że poważnie traktuje się tu życzenia klientów. Pomogą Ci kupić bilety na prom, autokarowe czy zarezerwować lot – wszelkie usługi są na Wasze życzenie. Tutaj także wykupisz ubezpieczenie na podróż – bezpieczeństwo jest bardzo ważne! Hain Glamp to luksusowy kemping dla osób szukających wygody i wolności związanej z dziką przyrodą. Namiot, ale jaki! Spełniający standardy hotelowe: jest klimatyzacja, kuchnia ze wszelkimi akcesoriami, łazienka, sauna i hot tuba, taras, ogród i parking, a wszystko to w bezpośrednim otoczeniu pięknej przyrody. Spokój i szum wiatru, a wokół idealne tereny do spacerów i zwiedzania, a dla miłośników jednośladów – trasy rowerowe.

Inna od codzienności, niezwykła miejscówka to Wioska Indiańska Fort Wapiti w Zalasowej. To miejsce z klimatem, w którym możemy przenieść się w inny świat. Wyjątkowość Fortu Watipi polega na tym, że odtwarza elementy kultury indiańskiej. Noc spędzona w tipi i zasypianie przy dogasającym ognisku pozostawiają niezapomniane wrażenia. Wioska oferuje gry i zabawy (wraz z grą terenową), naukę tropienia, możliwość rozpalenia ogniska, gotowania z dzikich roślin czy postrzelania z łuku. Dla dzieci – przygoda i gwarantowany brak nudy, a dorosłym udzieli się indiańska pasja. Obozowisko położone jest wśród pięknych krajobrazów, którymi można się do woli rozkoszować. Rodzinne wakacje mogą obfitować w atrakcje Freepik Bacówka Radawa & SPA to pierwszy w Polsce czterogwiazdkowy hotel rodzinny. W góralskim stylu, wśród lasów, w czystej okolicy, mamy do dyspozycji apartamenty hotelowe oraz domki. Należy podkreślić, że tu wyjątkowo traktuje się dzieci: jest mnóstwo atrakcji, takich jak pracownia klocków, kids concierge, seanse filmowe, popcorn, chodzące maskotki oraz punkt obsługi małego gościa. Indywidualna opieka nad dziećmi sprawi, ze rodzice mają czas dla siebie. Do dyspozycji dorosłych gości - hotelowe spa (basen, sauny, jacuzzi zewnętrzne, masaż). Przytulne miejsce, idealne na wypoczynek w gronie najbliższych, w którym z przyjemnością można spędzić wspólne wakacje z dziećmi czy ferie rodzinne.

Tu dba się o jakość, o każdy najmniejszy detal. Scandinavia Resort w Zatorze zachwyca już od pierwszego spojrzenia. Kameralne, eleganckie domki w skandynawskim stylu, położone w otoczeniu przyrody, ale zaledwie niedaleko od Energylandii - największego w Polsce parku rozrywki, do którego otrzymamy zniżki na bilety oraz bezpłatny transport. Własna piaszczysta plaża, ciekawa, nietuzinkowa architektura, niecodzienna oferta restauracji, piękne tereny spacerowe, a pod kopułą sferyczną można zorganizować każdy event – jest to zdecydowanie niebanalne miejsce warte odwiedzenia!

Świetne miejsce na wypad z przyjaciółmi albo na romantyczne wieczory we dwoje to Wioska Tipi Noclegi w jurtach. Są to klimatyczne i niepowtarzalne noclegi typu glamping. Komfort dla tych, którzy cenią sobie bliskość przyrody, ciszę, spokój, świeże powietrze. Łatwiej tu spotkać stado jeleni niż tłumy turystów. Jest komfortowo, wygodnie i przytulnie, wokół rozpościera się czysta i cicha okolica, wymarzona na spacery, wycieczki bliższe i dalsze (masa grzybów!), na rowerach, pieszo, z kijkami nordic walking. W każdym tipi jest kominek, który sprzyja tworzeniu magicznej atmosfery. Można skorzystać z gorącej beczki, sauny, basenu w sezonie letnim, jacuzzi, wypożyczyć rowery, pojeździć konno w zaprzyjaźnionej stadninie. A to nie wszystkie atrakcje... Nadchodzi lato. Któż nie marzy o wypoczynku? Freepik Piękne miejsce z wyjątkowym klimatem to Dacza Puchacza. Stylowe i obdarzone magicznym klimatem miejsce na uboczu, idealne tak na romantyczny wypad we dwoje, jak i spotkanie z paczką znajomych. Całoroczna, urocza jurta jest w pełni wyposażona, dopracowana w każdym szczególe. Jurty zostały zaprojektowane na wzór oryginalnych mongolskich namiotów z azjatyckich stepów, ale dostosowano je do wszelkich wymogów nowoczesności i komfortu. Bliskość natury, las, rzeka, jeziora, zwierzyna, a także niespotykany widok nocnego nieba i gwiazd. Do tego relaksująca balia z jacuzzi, a na powitanie planszówki. Dacza Puchacza to tradycyjna forma z nowoczesnym przytupem! Co zaplanujemy na lato 2023 dla naszych dzieci? Freepik Camp Fun – kolonie z native speakerami to bezpieczny i pożyteczny sposób na wakacje dla dzieci. Świetna opcja jako pomysł na wyjazd dla dzieci. Na świeżym powietrzu i w ruchu, a przy okazji - praktyczna nauka posługiwania się językiem angielskim. Nowoczesna forma połączenia języka angielskiego i zabawy dla dzieciaków, które nawet nie poczują, kiedy będą pięknie władać językiem obcym. Zabawa, przyjaźń, przyroda i kontakt z językiem angielskim przez cały dzień. Tutaj nauka nie jest nudą i przymusem, ale wakacyjną przygodą.

Prawdziwa perła. Gotyckie, tajemnicze wnętrza pośród piękna warmińsko-mazurskich krajobrazów to Zamek Reszel. Jeśli chcecie spędzić wspaniały czas w niepowtarzalnym miejscu, dobrze trafiliście. Urok gotyckiego zamku i miasteczka wśród mazurskich krajobrazów rzuca czar na każdego! Dla właścicieli czworonogów dobra wiadomość: można przyjechać ze swym pupilem. Komfortowe pokoje z historycznym tłem, pyszna kuchnia, doskonałe wina, znane osoby, zwiedzanie zamku w cenie noclegu – już samo to wystarczy, by zapragnąć tam być. Kto nie był, niech żałuje! Doskonały pomysł dla wszystkich, którzy pragną poznać Kraków i jego okolice. Przejazdy na dowolnych trasach, zakupy, bezpieczny transport i profesjonalni kierowcy to Radio Taxi 919. Współpracują z renomowanymi agencjami przewodnickimi. Zorganizują więc wycieczkę turystyczną na najwyższym poziomie. Czy to Kopalnia Soli w Wieliczce, czy wyprawa na górskie szlaki – możesz na nich liczyć. To także transfer na lotnisko – z nimi będziesz mieć pewność, że punktualnie zjawisz się na lotnisku. Podróż i transport bez stresu, za to profesjonalnie i bezpiecznie.

Nietuzinkowe siedlisko, które daje rzadką okazję obcowania z nieskażoną naturą, to Melody Village. Wyborne miejsce wtopione w nieskażoną przyrodę. W pełni komfortowo wyposażone namioty, z kuchnią, łazienką, wygodnymi łóżkami i klimatycznym oświetleniem. Jest możliwość przyjazdu z czworonożnym członkiem rodziny. Do dyspozycji gości duża altana wraz z grillem oraz przytulne polanki z hamakami. Dla wygody – drewniane ścieżki. Dla duszy – niecodzienny widok mgieł nad doliną. To miejsce wymarzone na chillout. Babilon Home & Family to nowoczesny kompleks wypoczynkowy znajdujący się w miejscowości Babilon (woj. Pomorskie), w sercu Borów Tucholskich, na skraju kaszub, nad brzegiem jeziora Łownego. Prywatna plaża, a także cisza i spokój otaczających ośrodek lasów bogatych w owoce i grzyby gwarantują wypoczynek i relaks, a bliskość szlaków rowerowych zaspokoi potrzeby osób ceniących aktywny tryb życia.

Na wypoczynek na łonie natury zaprasza Zakopane. Świetne miejsce nie tylko dla miłośników górskich wycieczek, bo Domki u Jacka zapewniają równieź bilard, saunę, tenis stołowy, piłkarzyki i salę zabaw dla dzieci. A wszystko to w podhalańskim klimacie! Wakacje 2023: szukamy ciekawych miejsc na krótkie i długie wyjazdy Freepik Wszędzie blisko! To zaleta Harmony Hostel. Niejedyna: dookoła znajduje się duży ogród, miejsce na grila oraz parking. Nie wszędzie tak jest, ale tutaj kawa, herbata a także woda mineralna są wliczone w cenę noclegu. Ogólnodostępna kuchnia z pełnym wyposażeniem. Znajdziemy tu czystość, spokój i porządek, a od największego w Polsce parku rozrywki Energylandia hostel dzieli zaledwie krótki spacer. Zachwyca malowniczym położeniem i bogatą historią o każdej porze roku. Zamek Książ ma do zaoferowania nie tylko dramatyczne opowieści, ale i wyjątkowej urody architekturę. W cenie podstawowego biletu możemy zwiedzać cały zamek (w tym sale i komnaty), łącznie z ogrodami na tarasach. To nie wszystko: możemy podziwiać również palmiarnię w Wałbrzychu, do której można wejść w ciągu 12 miesięcy na podstawie tego samego biletu. Niedawno udostępniono do zwiedzania także podziemia! Teren obiektu jest bardzo zadbany, a personel pomocny i uprzejmy. Na terenie zamku znajdują się kawiarnie i punkty gastronomiczne, więc jest gdzie coś przekąsić czy wypić kawę. Jeśli ktoś planuje dłuższy pobyt, do dyspozycji jest doskonały hotel, położony w tym niezwykłym miejscu.

