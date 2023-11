Zaplanuj ferie zimowe. Mamy świetne pomysły, sprawdź!

Urodziny, mikołajki, ferie, wycieczki, zajęcia – to wszystko jest w Gokidz Park Rozrywki ! Centrum rekreacyjno-sportowe, gdzie nasze pociechy wyszaleją się na maksa, a rodzice odsapną. Dla rodziców - antresola na górze, skąd można obserwować bawiące się dzieciaki. Do dyspozycji - bar i kawiarnia. Ogromna przestrzeń, na której dzieci bawią się i jednocześnie ćwiczą różne aktywności fizyczne. Zjeżdżalnie, tory przeszkód, wspinaczki, atrakcje do skakania, piłeczki, labirynt, małpie gaje i wiele, wiele innych. Stworzono nawet system punktów, które następnie mogą wymienić na nagrody - dodatkowe zabawowe atrakcje. Jest to świetne miejsca na zorganizowanie imprezy dla dziecka, ale również na indywidualną wizytę. Miejsce dla dzieci w każdym wieku! Jeśli Twoje dziecko roznosi energia, to niesamowite kilometry trampolin w Gojump sprawią mu wielką radość. Aktywne, zdrowe i radosne dziecko to przecież marzenie każdego rodzica!

Zagroda na Jędrzejkówce to wyjątkowe miejsce. Tętni rodzinną atmosferą i płynącą z serca gościnnością. Tutaj historia spotyka się z zabawą. To fascynujące miejsce dla każdego, kto - będąc ciekawym przeszłości regionu - gotów jest zobaczyć i doświadczyć dawnego życia na wsi. Zagroda działa przy Skansenie na Jędrzejkówce, który jest największym w Małopolsce prywatnym skansenem. Przez cały rok organizowane są warsztaty tematyczne dla dzieci przedszkolnych, w wieku szkolnym, seniorów oraz organizujemy kameralne warsztaty dla rodzin oraz grup przyjaciół. Dzieci zobaczą zwierzęta; kury i kozy. Na wyciągnięcie ręki las, gdzie spotkamy daniele i muflony. Tu jest dobra energia!

Dom stworzony z pasją. Willa Sulimówka to malownicze miejsce u granic krajobrazowego parku Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, z widokiem na Dunajec, niedaleko uroczego Zakliczyna. Klimatyczny wystrój utrzymany jest w charakterze slow – ciepłego domowego klimatu, z pełnym wyposażeniem, potrzebnym do wypoczynku, spokojnego snu i relaksu. Wanna termalna i sauna pomogą Ci zregenerować siły, a dużo drewna, ciepłych i miłych materiałów, nadają temu miejscu mu klimat idealny do wypoczynku. Doskonale wyposażony pokój dziecięcy z grami i zabawkami, bilard, boisko do siatkówki czy badmintona, wspaniałe widoki, las, ścieżki piesze i rowerowe i atrakcje turystyczne w okolicy sprawią, że nie ma mowy o nudzie. Miejsce przyjazne czworonogom. Pobyt tutaj zapewnia jednocześnie prywatność i swobodę, gwarantując udany wypoczynek w klimacie: „nic nie muszę, wszystko mogę”!

Przyjazna, kameralna stacja narciarska to CIENIAWA-SKI . Trzy nowe wyciągi i wypożyczalnia sprzętu. Trasy są bardzo dobrze przygotowane. Jest to stacja narciarska położona najbliżej Nowego Sącza (tylko 12 km!), można więc po nartach wpaść do tego pięknego miasta na kawę. Tuż obok znajduje się karczma. Idealny Stok dla dzieci: dolna część zdecydowanie dla tych początkujących, ale górna dla bardziej zaawansowanych: górna ścianka z fajnym nachyleniem! Profesjonalni i życzliwi instruktorzy dbają o bezpieczeństwo. Miejsce z miniklimatem: nawet jak gdzie indziej nie ma śniegu, tu można jeździć w najlepsze.

Najlepsze imprezy nie mogą obejść się bez VipKuchnia ! Starannie wybrane, wyłącznie świeże składniki i produkty od sprawdzonych producentów, pozwalają wyczarować wyjątkowe dania i smaki. Catering śniadaniowy, catering okolicznościowy, catering urodzinowy, babyshower, wieczory panieńskie i kawalerskie, uroczystości rodzinne, spotkania biznesowe – to tylko wybrane propozycje z szerokiej palety ich usług. Zespół doświadczonych kucharzy i kelnerów przygotuje dla Was dania wyjątkowe i wspaniale się prezentujące. Kuchnia dla mięsożerców, potrawy wegetariańskie czy wegańskie – dla nich nie ma trudności, są za to wyjątkowe smaki i apetyczne zapachy świeżych i zdrowych potraw na Twym stole. Myślisz o urządzeniu przyjęcia? Nie łam sobie głowy, oni wszystko zorganizują!

Piękne miejsce, pyszne jedzenie, przyjaźni gospodarze: Malinowa Chata . Doskonała lokalizacja jest świetną bazą wypadową na wycieczki i spacery. Jest przestronnie, czysto i przytulnie. Pokoje urządzone z dbałością o każdy szczegół. Odpoczniesz od kłopotów ze znalezieniem miejsca parkingowego – dla gości czeka bezpłatny parking. Do dyspozycji gości - prywatna balia z jacuzzi. Na dzieci na zewnątrz czeka plac zabaw, a w środku - salon z kącikiem zabaw dla maluchów. Atrakcją jest też znajdująca się w ogrodzie altana z kominkiem, pozwalająca na rozpalenie ognia i grillowania czegoś pysznego. Malinowa Chata to wymarzone miejsce na relaks, na prawdziwy odpoczynek od zgiełku miasta i pośpiechu życia.

Jeśli lubisz obcować z kulturą i sztuką, to odwiedzenie tego miejsca będzie doskonałym pomysłem Interesujesz się historią oraz tradycją Podhala i chcesz je lepiej poznać? Muzeum Tatrzańskie czeka na Was! To nie tylko przestronne i atrakcyjne wizualnie ekspozycje i wystawy czasowe, to także żywe miejsce, pełne żywej narracji: są organizowane także wieczory i spotkania. Historia Zakopanego, regionu Podhala i wszystkiego, co łączy się z Tatrami: ludzi, miejsc, zwyczajów, architektury, kultury, przyrody, sportu - interaktywna ekspozycja sprawia, że miło się zwiedza także z dziećmi. Tu nikt się nie nudzi!

Wyjątkowe spotkania z naturą i spa to Wyspa Mszanka. Centrum Odnowy Biologicznej, gdzie w wyjątkowym otoczeniu – blisko przyrody – ukoisz ciało i duszę. Od zabiegów SPA, przez relaks na basenie czy grocie solnej po rowerowe wyprawy leśnymi ścieżkami – wszystko po to, abyś odpoczął tak, jak nigdzie. Bardzo dobre położenie i wiele atrakcji tego miejsca (m. in. basen, sauna, bilard, tenis stołowy, rzutki, rowery, sprzęt do ćwiczeń siłowych i ekskluzywnie urządzona grota solna), sprawią, że zapomnisz o codziennych kłopotach. Miejsce życzliwe naszym czworonożnym pupilom. Do dyspozycji gości obszerny parking. Do tego wyśmienite menu, wysoka jakość zabiegów, pomocny i życzliwy personel, który otoczy Cię opieką, piękne widoki w gratisie – tu warto być.

Jeśli jesteś miłośnikiem wyjątkowych doświadczeń kulinarnych, nie może Cię ominąć wizyta w Jodełkowej. To miejsce jest nie tylko restauracją, ale prawdziwą gwiazdą na mapie krakowskiej gastronomii. Wyjątkowy klimat, rustykalny wystrój i przytulna atmosfera sprawiają, że stała się ulubionym miejscem zarówno miejscowych, jak i turystów z całego świata. Dlaczego? Bo słynie z doskonałej kuchni! Każdy kęs to prawdziwa uczta dla podniebienia. W menu znajdują się zarówno tradycyjne polskie potrawy, jak i specjalnie stworzone kompozycje smakowe, które zaskoczą nawet wybrednych smakoszy. Restauracja to również miejsce spotkań towarzyskich i rodzinnych. W eleganckiej atmosferze można tu świętować urodziny, rocznice czy organizować przyjęcia firmowe. Z nimi zorganizujesz przyjęcie, które zapadnie w pamięć. Można zamówić też kompleksowe usługi cateringowe, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Z pewnością stanie się ona Twoim ulubionym miejscem, do którego będziesz wracał ze smakiem.