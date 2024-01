Miejsca przyjazne dzieciom: Żłobki i Przedszkola zapraszają!

Niepubliczne Przedszkole Pracowite Pszczółki to miejsce, gdzie nasze dzieci otrzymają pomoc w samodzielnym odkrywaniu własnego ja oraz poznawaniu świata. Każdy maluch czuje się tu bezpiecznie, stworzono bowiem jak najlepsze warunki, sprzyjające odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz pielęgnowaniu jego wrodzonych talentów. Szeroki wachlarz zajęć, począwszy od jęz. angielskiego, robotyki, zajęć z logopedą i psychologiem, a skończywszy na tanecznych i sportowych, dają naszym pociechom doskonałe warunki do rozwoju. Troskliwa i kompetentna kadra dba o to, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Jest to solidne przygotowanie do nadchodzącego szkolnego życia.

Niepubliczne Przedszkole Różany Ogródek to ciepłe miejsce z elementami pedagogiki waldorfskiej. Tworzymy dla dzieci bezpieczną, wspierającą indywidualny rozwój placówkę, nie narażając ich na nadmiar bodźców. Otulająca przestrzeń, czas na zabawę swobodną, naturalne materiały i zabawki, codzienne wyjścia do naszego ogródka, teatrzyki, wspólny śpiew, czy pieczone razem bułki to najlepsze, co możemy dać najmłodszym. To przyjazne i mądre miejsce, gdzie dzieci mogą być sobą, są przyjmowane wraz ze swoim indywidualizmem. W Różanym Ogródku dba się o harmonijny rozwój w każdej sferze rozwoju dziecka: społeczno-emocjonalnej, fizycznej i intelektualnej. Przyjazne miejsce, w którym dziecko - pod czułym okiem dorosłych - może spokojnie być dzieckiem.