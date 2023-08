Francuski film "Moja zbrodnia" 23 sierpnia w cyklu Dojrzałe Kino w Kinie Pod Baranami. Mamy dwa bilety dla Czytelników

"Moja zbrodnia" to nie pierwsza próba przeniesienia sztuki Berra i Verneuila na ekran. W 1937 roku Wesley Ruggles zrealizował "True Confession" - komedię romantyczną z legendarną Carole Lombard. Nakręcona ponad osiem dekad później wersja Françoisa Ozona wciąż osadzona jest w latach 30., ale zawiera wyraźne aluzje do współczesności, na czele z ruchem MeToo. - Przekształciłem sztukę w taki sposób, by pasowała do współczesnych czasów, do naszych obecnych problemów, a także do moich własnych obaw w zakresie męskiej władzy nad kobietami - przyznał reżyser w jednym z wywiadów.