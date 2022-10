Fińska gwiazda metalu Tarja Turunen wystąpiła w krakowskim klubie Studio [FOTO]

Tarja Turunen to fińska wokalistka obdarzona operowym głosem. Znana jest przede wszystkim ze współpracy z zespołem Nightwish, z którym nagrała pięć płyt wielokrotnie pokrytych platyną. W 2006 roku z powodzeniem rozpoczęła karierę solową.

Zadebiutowała świątecznym albumem „Breath from Eternity”, który w samej tylko Finlandii sprzedał się w nakładzie ponad 30.000 kopii. Kolejnym sukcesem okazał się wydany w listopadzie 2007 roku krążek "My Winter Storm", który już w pierwszym dniu sprzedaży osiągnął status Złotej Płyty, natomiast singiel „I Walk Alone” przez wiele tygodni zajmował najwyższe pozycje list przebojów w Finlandii oraz Niemczech. W 2010 roku ukazał się album „What Lies Beneath”, a cztery lata później - "Colors od The Dark”, na którym wokalistka zamieściła między innymi cover utworu Petera Gabriela - "Darkness".

Tarja na swoich solowych wydawnictwach eksponuje emocje i epicką atmosferę znaną z najlepszych krążków Nightwish. Rockową dyskografię artystki uzupełniają płyty o charakterze świątecznym i klasycznym. Tarja aktualnie promuje wydany w sierpniu 2019 album "In The Raw". "To była długa i trudna droga, ale jestem zadowolona z każdego wykonywanego kroku" - podsumowuje swą solową karierę.