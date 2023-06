Festiwal Kolorów 2023 w Krakowie. W niedzielę będzie naprawdę tęczowo!

Od godz. 15.00 do 20.00 - kiedy przewidywany jest ostatni wyrzut barwnych proszków, zielony teren przy Tauron Arenie pokryje się tęczowymi barwami.

Niezwykle lubiana impreza - Festiwal Kolorów - nawiązuje do, wywodzącego się z obchodzonego przez hinduistów święta Holi, które celebruje nadejście wiosny i nazywany jest właśnie świętem kolorów. Jego uczestnicy uczestnicy obrzucają się nawzajem kolorowymi proszkami albo oblewają naturalnymi farbami.

"To popularna zabawa polega na wyrzucaniu w górę przez tysiące ludzi Kolorów Holi, które tworzą wielką barwną chmurę! Cały festiwal wypełnia atmosfera wiecznej wesołości. Młodzi i starsi, wszyscy tańczą, śpiewają i bawią się, rzucając Kolory w powietrze! To idealne miejsce aby się wyszaleć i zrobić niesamowite zdjęcia. Jesteśmy pionierem kolorowych imprez w Polsce, zorganizowaliśmy ich kilkaset na terenie całego kraju, uczestnicy co roku wracają, aby razem z nami się bawić i obsypywać Kolorami Holi" - tak o wydarzeniu piszą jego organizatorzy.