Epidemia koronawirusa. Policja kontroluje, a sanepid daje duże kary

W powyższych przypadkach, jeśli doszło do złamania zakazu, policja kieruje sprawy do sanepidu. Ten za miniony weekend już wlepił wysokie kary. 12 tys. zł dostał rowerzysta za jazdę po Bulwarach Wiślanych w Krakowie. Tyle samo dostała kobieta siedząca na ławce z psem w krakowskim parku Dąbie. W tym samym parku przebywały też inne osoby - jedna dostała od sanepidu również 12 tys. zł, a druga 10 tys. zł. Tą ostatnią osobą był mężczyzna pijący piwo, który - jak się okazało, był także poszukiwany przez policję. Został zatrzymany.

Jeszcze przed weekendem na ulicach Krakowa pojawiły się patrole policjantów wraz z żołnierzami oraz strażnikami miejskimi. Przypomnijmy, że obowiązuje zakaz przemieszczania się (poza wyjściem do pracy, sklepu, apteki, lekarza, z psem, do rodziny z pomocą, czy w ramach wolontariatu związanego z epidemią). Zamknięte są parki, place zabaw i ogródki jordanowskie. Służby sprawdzają, czy w takich miejscach nie gromadzą się ludzie.

Policja przypomina, że za naruszenie obowiązkowej kwarantanny, funkcjonariusze mogą skierować wniosek do sądu (kara do 5 tys. zł), a także do sanepidu, który może nałożyć karę od 5 do 30 tys. zł.