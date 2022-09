Eksperymentalny rock z Polski i ze świata. My Disco, Nadja i B3-33 zagrają w krakowskim klubie Re

Pod nazwą My Disco ukrywa się trzech muzyków: Ben Andrews, Liam Andrews i Rohan Rebeiro. Rozpoczęli oni wspólną działalność w 2003 roku. Początkowo wykonywali hipnotyczny rock z elementami noise’u i metalu. Z czasem grupa zaczęła wykorzystywać również wpływy ambientu i industrialu. Do tej pory My Disco nagrali sześć albumów. Dwa ostatnie z nich wyprodukował ceniony realizator Einsturzende Neubauten – Boris Wilsdorf. Grupa dotrze do Krakowa w ramach promocji płyty „Alter Schwede”, wydanej w zeszłym roku.