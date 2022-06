Duchowe rozterki w folkowym klimacie. Nowa płyta Tomasza Budzyńskiego - "Pod wulkanem"

FLESZ - To koniec pracy zdalnej? Firmy chcą powrotu do biur

Grupa Armia powstała w 1984 roku i z miejsca stała się muzyczną sensacją. Połączenie punkowego brzmienia i mistycznych tekstów wokalisty wyróżniało zespół na krajowej scenie rockowej. Do dziś formacja dorobiła się dwunastu studyjnych albumów, z których takie, jak „Legenda”, „Duch” czy „Droga” należą już do klasyki rodzimego rocka. Frontman zespołu ma również na swym koncie trzy solowe albumy – a teraz dołącza do nich czwarty.