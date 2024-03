Drewniana kładka na Młynówce Królewskiej rozpada się. Obiekt będzie naprawiany szybciej niż zapowiadano

Ile potrwa naprawa?

ZZM przekonuje, że wykonanie prac jest niezbędne do zachowania bezpieczeństwa użytkowników w tym miejscu. Czas trwania prac szacujemy na ok. 1,5 miesiąca.

W styczniu tego roku Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy tego obiektu.

"Założeniem było zaprojektowanie obiektu o trwałej konstrukcji, niewymagającego nieustannych napraw. Przyjęte w projekcie rozwiązania zostały poparte kompleksową analizą warunków gruntowych, hydrologicznych, hydraulicznych i przyrodniczych. Mając na względzie miejsce i jego charakter zastosowano rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne zapewniające zachowanie charakteru obiektu w nawiązaniu do stanu aktualnego." - pisze ZZM.

Okazało się jednak, że kładka już teraz nie nadaje się do użytku.

"Nie wyobrażamy sobie zamknięcia tego przejścia do momentu uzyskania wszystkich pozwoleń, dlatego w trybie pilnym przeprowadzony zostanie remont tzw. jeden do jeden - pisze ZZM.