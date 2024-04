Fotografie świata, który nigdy nie zasypia i kryje niezwykłe historie. Wystawa "To, co dzikie, nie ma słów. Michał Korta" w piwnicach MCK Aleksandra Łabędź

Wystawa "To, co dzikie, nie ma słów. Michał Korta" jest zbiorem intrygujących nokturnowych fotografii i opowieścią o przekraczaniu granic, zmysłach, świecie zwierząt (i ludzi). Czy nocne spotkania człowieka ze zwierzętami mogą prowadzić do symbiotycznego porozumienia? Jak w posthumanistycznym świecie snuć refleksję o dzikiej przyrodzie? Odpowiedź na te pytania będzie można znaleźć podczas zwiedzania ekspozycji. Wystawę "To, co dzikie, nie ma słów. Michał Korta" można oglądać w średniowiecznych piwnicach MCK od 25 kwietnia do 2 czerwca 2024 roku.