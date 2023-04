Kraków pierwszym polskim miastem w wirtualnym projekcie Google Anna Piątkowska

Na platformie Google powstała wirtualna opowieść o Krakowie Joanna Urbaniec / Polska Press

Muzeum Czartoryskich, prywatne apartamenty królewskie na Wawelu, współcześni krakowscy artyści z kolekcji Bunkra Sztuki i izba z Muzeum Etnograficznego to tylko kilka obrazków, które złożyły się na wirtualną opowieść o Krakowie, jaka powstała na platformie Google Arts & Culture. To pierwsze polskie miasto zaprezentowane przez Google. Teraz za darmo z każdego miejsca na świecie można w ten sposób poznawać stolicę Małopolski i poczuć legendarną atmosferę miasta. Krakowianie mogą zaś zajrzeć do miejsc, których dawno nie odwiedzali, zanim wybiorą się tam na żywo.