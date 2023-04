Dom na Oleandrach stanie się siedzibą nowego oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie

- Pierwsze, co zrobimy to ratunek tego budynku, który ma historyczne i symboliczne znaczenie, o tym, jak zostanie zagospodarowany, będziemy rozmawiać później – wyjaśnia Monika Chylaszek. - Mamy nadzieję, że ten budynek skutecznie odzyskamy, będziemy jego właścicielem i będziemy mogli przeprowadzić remont. Przypomnę, że jest on w bardzo złym stanie technicznym, kilka lat temu bardzo głośno alarmowano w tej sprawie. Związek Legionistów Polskich nie godził się na wejście ekipy remontowej, to co się udało wtedy zrobić, to remont budynku z zewnątrz. Wówczas miasto wydało na remont ponad 2 mln zł i zrobiło wszystko, co dało się zrobić w takiej sytuacji. Jeżeli budynek odzyskamy i wejdziemy do niego, trzeba będzie pomyśleć nad kolejnymi remontami.