Dołącz do opowieści o Krakowie – wystartował open call dla twórców Kraków Story OPRAC.: Paweł Gzyl

20.12.2022 krakow pawilon wyspianskiego krakow story kiermasz sprzedaz produkty regionalne fot. wojciech matusik / polskapress Wojciech Matusik

Jesteś artystą, rzemieślnikiem, wytwarzasz wyjątkowe produkty? Dołącz do opowieści o Krakowie. Kraków Story to miejsce spotkań z kulturą lokalną. Tu prezentowane są krakowskie produkty oraz historie ich, a także ich producentów. Do 14 marca trwa nabór na twórców, którzy chcą zaprezentować oraz sprzedawać swoje wyroby w wyjątkowym krakowskim concept store.